Ubriaco alla guida, droga e ‘codici rossi’

Fine settimana di controlli, quello che si è appena concluso, per i carabinieri della Compagnia di Lugo.

I militari dell’Arma hanno eseguito servizi straordinari di controllo del territorio, soprattutto nel centro lughese e in quello di Massa Lombarda, volti alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere e alle violazioni al codice della strada.

Particolare attenzione è stata riposta agli esercizi commerciali, giardini pubblici, locali notturni e nei pressi delle stazioni ferroviarie, spesso luoghi di aggregazione di giovani.

Nel corso dell’attività sono state identificate complessivamente 50 persone, due delle quali denunciate alla Procura della Repubblica di Ravenna: una per guida in stato di ebbrezza, con il relativo ritiro della patente e l’altra per inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Inoltre uno straniero 21enne, fermato nel centro di Lugo e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 4 grammi di droga che è stata sequestrata. Il giovane è poi stato segnalato alla Prefettura di Ravenna.

Durante il servizio, tre pattuglie di carabinieri sono intervenute a seguito di segnalazioni per maltrattamenti contro familiari o convivente, nell’ambito del cosiddetto ‘codice rosso’.