Ubriaco alla guida, si schianta. Denuncia e auto sequestrata

Il giorno di Natale a Ravenna è trascorso nella tranquillità e serenità tipica dei giorni di festa, tra familiari e amici più cari, se non fosse per un incidente stradale avvenuto in serata in zona San Biagio.

Erano circa le 20 del 25 dicembre quando in via Battuzzi, all’altezza dell’incrocio con via Beltrami, un uomo residente a Ravenna alla guida di una Fiat Punto ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, andando a schiantarsi contro una vettura parcheggiata sulla strada per fortuna senza conseguenze alle persone.

Subito è stata allertata la Polizia locale di Ravenna che è prontamente intervenuta con una pattuglia della Sicurezza Urbana che si è subito accorta che qualcosa non andava: il conducente dell’auto, infatti, era in evidente stato di ebrezza. Sul posto è intervenuta anche un’altra pattuglia della Locale, chiamata in ausilio per i rilievi.

Subito, come da prassi, gli agenti hanno effettuato l’alcoltest al conducente della Fiat Punto, il quale, alla priva prova, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,35 grammi per litro che alla seconda è diventato 1,39. Da un controllo più approfondito effettuato dagli agenti sull’autovettura è emerso poi che la Fiat Punto era senza revisione e assicurazione.

Così il conducente è stato denunciato per aver provocato un incidente guidando in stato di ebrezza e l’autovettura è stata sequestrata.

Alla luce delle modifiche del Codice della strada entrate in vigore il 14 dicembre scorso, le sanzioni per chi provoca incidenti guidando in stato di ebrezza sono raddoppiate. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro, in particolare, si può rischiare l’arresto fino a 6 mesi oltre a un’ammenda da 800 euro a 3.200 euro, con patente sospesa da 6 mesi a un anno.

m.m.