Ubriaco contro gli agenti. Insulti e calci: arrestato

Serata di follia per Corrado Broccoli, 53enne ravennate pluripregiudicato che venerdì scorso è stato arrestato di nuovo, questa volta dagli agenti della Polizia locale di Ravenna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato dal giudice Cosimo Pedullà (pm Francesca Bugané Pedretti) e ora l’uomo, difeso d’ufficio dall’avvocato Sandra Vannucci, dovrà presentarsi alla Polizia locale una volta al giorno in attesa del processo.

Tutto è iniziato intorno alle 20 di venerdì quando una pattuglia della Polizia locale di Ravenna è stata inviata in via Ravegnana, all’altezza di vicolo Plazzi, per un’auto con un uomo ubriaco alla guida che si era schiantata contro alcune vetture in sosta. Il conducente è stato subito sottoposto all’alcoltest che ha indicato 3,29 e 3,30 grammi per litro: un tasso alcolemico da coma etilico. Broccoli ha ammesso di aver provocato l’incidente ma non ha mostrato la patente di guida agli agenti. E, mentre questi ultimi stavano verbalizzando l’accaduto, il 53enne se ne è pure andato. Una volta rintracciato da un’altra pattuglia della Polizia locale in via Serra, all’esterno di un pub, Broccoli ha negato l’incidente e quanto accaduto poco prima poi si è buttato per terra e ha letteralmente dato in escandescenza. L’uomo ha iniziato a insultare e sputare contro gli agenti. A un certo punto il 53enne si è addirittura avventato contro lo stivale di uno di loro e ha iniziato a morderlo violentemente fino a ferirsi le labbra, scalciando e dando gomitate tentanto anche di mordere i vigili urbani. All’arrivo di un’altra pattuglia in supporto, Broccoli ha continuato a urlare insulti, minacciando e tentanto di colpire gli agenti che lo hanno infine bloccato, ammanettandolo.

Una volta arrivato al Comando della Polizia locale di Ravenna l’uomo ha comunque continuato a insultare i vigili urbani e a dimenarsi, gettandosi a terra anche una volta all’interno della cella di sicurezza.

Il giudice Cosimo Pedullà, vista la richiesta del pm Francesca Bugané Pedretti, ha convalidato l’arresto di Broccoli e per lui ha disposto l’obbligo di presentazione al Comando della Polizia locale di Ravenna una volta al giorno in attesa del processo.

m.m.