Ubriaco contro ristoratori e poliziotti. Marittimo semina il panico in pizzeria. Poi minaccia e picchia gli agenti

In preda ai fumi dell’alcol, ha seminato il panico tra i clienti di una pizzeria di Classe, aggredendo prima i titolari e poi gli agenti delle Volanti intervenuti sul posto. L’uomo, un marittimo 49enne di origine russa, nella serata di lunedì ha poi continuato a dare in escandescenza durante il tragitto fino alla questura di Ravenna dove è stato formalmente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e denunciato per porto abusivo di arma, essendo stato trovato in possesso di un tirapugni con una lama di 9 centimetri.

Il 49enne, entrato alla pizzeria ‘Fuori Classe’ di via Classense visibilmente ubriaco, intorno alle 21.30 di lunedì ha subito assunto atteggiamenti molesti sia nei confronti dei clienti che dei proprietari del locale che sono intervenuti e sono stati aggrediti (uno di questi è stato colpito da un pugno). Poi sono riusciti a barricarsi dentro alla pizzeria, lasciando fuori il marittimo fuori controllo. A quel punto è stata allertata la polizia che è intervenuta prontamente con due Volanti. All’arrivo degli agenti l’uomo si è mostrato aggressivo e, al grido di ‘Fight!’, ha colpito al collo uno di loro. Il marittimo è stato bloccato a terra ma, nonostante questo, non ha desistito e ha iniziato a scalciare gli altri agenti procurando a tre di loro ferite guaribili in 3 e 7 giorni. A quel punto il 49enne è stato ammanettato e addosso gli è stato trovato il tirapugni con lama, subito sequestrato. Ma la nottata di follia dell’uomo non è finita perché durante il tragitto dalla pizzeria alla questura l’uomo ha continuato a tirare calci anche contro l’auto della polizia, urlando contro i poliziotti l’acronimo ‘Acab’ e frasi come ‘Fucked police’. Non solo: il marittimo ha tentato pure di ingoiare il pendente del laccio che aveva al collo e, bloccato dagli agenti, ha iniziato a contorcersi e sbattere la testa contro il pavimento procurandosi delle ferite al viso. Il 49enne ha continuato a dimenarsi anche all’interno della cella di sicurezza, urlando e sputando contro i poliziotti.

L’uomo ieri mattina si è presentato in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Natalia Finzi e al Vpo Simona Bandini, per la direttissima. Assistito dall’avvocato d’ufficio Maria Gandolfo, il 49enne ha spiegato che nella serata di lunedì aveva bevuto per problemi familiari e che non si ricordava niente di quanto accaduto. In ogni caso si è scusato con i poliziotti e ha detto che avrebbe voluto farlo anche con i titolari della pizzeria di Classe che aveva aggredito. Il giudice Finzi, dopo aver convalidato l’arresto, ha accolto la richiesta di patteggiamento a un anno e otto mesi, pena sospesa.

Milena Montefiori