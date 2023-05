Ubriaco, i carabinieri lo aiutano Lui ’ringrazia’ con i calci: arrestato

Non si reggeva in piedi, dal tanto alcol che aveva ingurgitato. Dopo avere tenuto un comportamento molesto in un bar, i carabinieri lo hanno convinto ad allontanarsi, offrendosi di scortarlo a piedi verso casa, persino di pagargli un panino, ma finendo per ricevere in cambio insulti e calci. Alla fine un 30enne senegalese, residente a Faenza, con precedenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina, difeso dall’avvocato Giovanni Baracca, è comparso davanti al giudice Cristiano Coiro, che ne ha convalidato l’arresto, accogliendo la richiesta del viceprocuratore Adolfo Fabiani dell’obbligo di firma in caserma, due volte a settimana, unico modo se non altro per tenerlo monitorato trattandosi – a giudizio del magistrato – di persona non dotata di autocontrollo, specialmente se in stato di ebbrezza. Il giudice, allo stesso tempo, ha indicato come lodevole l’attività degli uomini dell’Arma, attraverso un’opera di mediazione cui l’indagato ha risposto con un comportamento aggressivo e pericoloso.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile di Faenza sono intervenuti nella serata di venerdì al Bar Jolly, dove una barista si era rifiutata di dare da bere a un individuo palesemente ubriaco, che aveva afferrato una bottiglia di birra. I carabinieri lo hanno convinto, a fatica, ad uscire dal locale, peraltro non prima di avere saldato il conto, poi uno dei militari lo ha scortato a piedi, seguito dalla pattuglia, affinché non entrasse in altri bar, eventualità che avrebbe non risolto ma solo spostato il problema. Giunti all’altezza di via Baccarini, l’uomo ha chiesto di poter mangiare qualcosa in un negozio di kebab dove il titolare, conoscendo quel soggetto come problematico, si rifiutava di farlo entrare. Il carabiniere si è così offerto di pagargli il panino, ma il 30enne, per tutta risposta, ha afferrato un’altra birra, per poi reagire con i calci al tentativo di fargliela appoggiare.

l. p.