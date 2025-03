Ubriaco, pretende altro brandy: arrestato

Con quel tipo di brandy di solito ci si corregge il caffè. O al massimo se ne sorseggia un bicchierino a fine pasto. Questa volta invece chi ne ha chiesto una bottiglia intera, è finito un manette. Un arresto - quello di un 28enne nato a Fermo ma residente a Villadose (Rovigo) - scattato domenica scorsa a Faenza per l’ipotesi di reato di minaccia per costringere qualcuno a commettere un reato. Il giovane, nonostante fosse già in evidente stato di alterazione alcolica, ha cioè tentato di farsi consegnare dalla barista una bottiglia di alcolico.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del locale Radiomobile, il 28enne è entrato in un bar alle porte del centro manfredo con voce impastata e andatura imprecisa. Era cioè evidente che aveva già bevuto troppo. E così quando ha chiesto una bottiglia di un noto brandy, la barista si è rifiutata, così come prescrive la legge. Lui allora invece di ritirarsi di buon grado, ha assestato una raffica di pugni forti sul bancone probabilmente con l’intento di spaventate la donna e ottenere da lei ciò che chiedeva. Poi l’ha fissata con fare ritenuto minaccioso. E infine l’ha bersagliata con una serie di insulti.

Tutto inutile: anzi lei a quel punto ha palesato la sua intenzione di chiamare di carabinieri. Il giovane allora si è subito defilato ma è stato rintracciato poco dopo dai militari in zona cimitero. A determinare l’arresto come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, non è stata solo la quasi flagranza dal momento in cui aveva commesso il contestato reato. Ma pure le verifiche sul suo conto hanno gettato nuovi elementi sul piatto: oltre a precedenti di polizia, il 28enne aveva già accumulato un avviso orale a cambiare condotta di vita e 5 fogli di via perlopiù non rispettati.

Nella tarda mattinata di ieri il 28enne - difeso dall’avvocato Pier Giorgio Berardi - è comparso in tribunale a Ravenna davanti al giudice Piervittorio Farinella e al viceprocuratore onorario Katia Ravaioli. In aula in buona sostanza si è voluto scusare per l’accaduto e ha ammesso che effettivamente aveva bevuto. Dopo la convalida del suo arresto, sono scattati sia il divieto di dimora sul territorio provinciale ravennate che un foglio di via da Faenza. Su richiesta della difesa, il processo è stato aggiornato a metà aprile.