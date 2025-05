Ubriaco sul monopattino. Arrestato operaio

Sul monopattino elettrico e in palese stato di alterazione alcolica. Notte tra mercoledì e giovedì in viale Alfieri, a Lido Adriano. E poi il tentativo di fuggire per eludere l’etilometro. E la reazione ai carabinieri della locale Stazione fino a ferirne uno a una mano (prognosi di 5 giorni). Alla fine per l’uomo - un operaio 48enne di origine tunisina residente nella località rivierasca -, come disposto dal pm di turno Francesco Coco, è arrivato l’arresto per resistenza e lesioni aggravate. È stato pure denunciato per lo stato di ebbrezza e per detenzione di tre dosi di cocaina (1,6 grammi).

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto è accaduto verso l’una quando una pattuglia ha fermato il 48enne a causa della sua andatura incerta sul monopattino. Lui stesso, a specifica domanda, avrebbe risposto che in effetti aveva bevuto. Ma quando è stato il momento di soffiare nello strumento precursore, lo ha fatto troppo piano. E allora è stata chiamata una pattuglia del Radiomobile per un ulteriore accertamento con etilometro. In quel momento però il 48enne ha cercato prima di fuggire e poi di divincolarsi: alla fine è stato bloccato grazie pure all’uso dello spray al peperoncino. Sono quindi arrivate anche due Volanti della polizia: e nei calzini dell’uomo, ecco le tre dosi di cocaina. Dopo una notte ai domiciliari, ieri mattina il 48enne - difeso dall’avvocato Cecilia Scalambra e con un giorno di prognosi -, è comparso davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Simona Bandini.

Dopo la convalida del suo arresto, è tornato libero con obbligo di presentazione in caserma due volte la settimana in attesa del processo fissato per inizio di giugno. Dalle verifiche risulta avere precedenti per droga e un avviso orale del 2019 a cambiare condotta di vita.