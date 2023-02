"Uccidere il debitore? È illogico" Macellaio morto, la difesa contrattacca

L’accusa modificata tre volte: istigazione al suicidio, poi morte come conseguenza di altro reato e ora omicidio volontario in concorso con un albanese. "Come ha reagito Gian Carlo Valgimigli? Da un lato in modo impassibile, come uno che di indagini ne ha già dovute affrontare diverse, anche se alcune sono sfiorite. Ma anche protestando la propria innocenza, dicendosi perplesso sul fatto che si torni su un tema già affrontato e per il quale è stato già processato e giudicato". L’avvocato Gabriele Bordoni è il difensore del 53enne ex vigile urbano di Faenza, da anni al centro di una serie di inchieste per estorsione, ma cui ora la Procura contesta l’omicidio volontario del macellaio 64enne Domenico Montanari, che fu trovato impiccato all’alba del 25 luglio 2019.

Si era sempre pensato a un gesto estremo compiuto da una presunta vittima di strozzinaggio, ma ora si ribalta la prospettiva, con l’ombra dell’usura come movente. Secondo l’accusa Valgimigli avrebbe ucciso, o commissionato l’omicidio, del suo presunto debitore. "La Procura ci spiegherà chi avrebbe fatto cosa, con quali modalità e quale sarebbero stati i ruoli dei due indagati, che da quanto al momento mi risulta non avevano tra loro alcun apporto – spiega l’avvocato Bordoni –. Per il momento faccio mie le parole con cui all’epoca il Gip, negando la custodia cautelare, riteneva che non si potesse ipotizzare l’istigazione al suicidio dal momento che (nell’ipotesi accusatoria del debito usurario; ndr) Valgimigli sarebbe stata l’ultima persona al mondo a ricavare qualcosa di buono dalla morte di Montanari. Arrivare ora a ipotizzare che non si trattò, come già stabilito in un procedimento chiuso con patteggiamento, di una conseguenza non voluta di un altro reato, ma addirittura di un’azione dolosa e determinata, mi pare un passaggio troppo forte dal punto di vista tecnico. Si tratta di un’impostazione auto confliggente". Anche l’albanese 40enne coinvolto nell’indagine sarebbe rimasto sorpreso dalla contestazione, sostenendo di non aver mai conosciuto quel macellaio. Ora si tratta di capire cosa si possa celare dietro a questa nuova pista e quale fosse il collegamento tra i due indagati. Di certo, Valgimigli contatti con figure albanesi poteva averne.

Era albanese la sua fidanzata alla quale, poco prima di essere arrestato per una prima estorsione a un commerciante d’auto faentino, l’allora vigile comprò un oggetto prezioso in una gioielleria, le cui telecamere esterne ripresero anche un secondo cittadino albanese all’esterno mentre attendeva la coppia. Più volte, per mettere in atto i suoi propositi estorsivi, inoltre avrebbe minacciato le sue vittime millantando di conoscere degli albanesi, o in certi casi presentandoli come bodyguard per offrire loro protezione.

Lorenzo Priviato