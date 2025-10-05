Uccisa al mare dalla ruspa. Una settimana prima donna salva per un soffio

CERVIA (Ravenna)

Una settimana prima della tragedia di Pinarella, qualcuno aveva già avuto paura. Una bagnante ha raccontato ai carabinieri di essere stata sfiorata dalla ruspa cingolata condotta da Lerry Gnoli: un mezzo ingombrante che avanzava vicino agli ombrelloni e che solo all’ultimo aveva sterzato, mancandola di pochi metri. La donna, terrorizzata, non si era limitata a urlare al manovratore ma, spaventata, aveva abbandonato la spiaggia. Quel precedente torna oggi con forza nelle motivazioni del Tribunale del riesame di Bologna, che ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa del 54enne cervese, confermando la misura cautelare in carcere già disposta dal gip di Ravenna. La mattina del 24 maggio, Elisa Spadavecchia, 66 anni, insegnante in pensione, passeggiava sulla battigia di Pinarella quando la retromarcia della ruspa le fu fatale. Per i giudici bolognesi, quell’episodio non è un dettaglio, ma la prova di una condotta reiterata e "scellerata". La misura del carcere resta necessaria per due ragioni: il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinare le prove.

Gnoli è indagato per omicidio colposo aggravato, in cooperazione con il figlio Lorenzo, titolare della ditta per cui il padre lavorava. A pesare ci sono più aggravanti: la colpa cosciente, le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, lo stato di alterazione psico-fisica per assunzione di cocaina. Elementi ripresi ora dal Riesame, che richiama anche il precedente del 2022: un omicidio stradale colposo di un anziano, sempre dopo aver fatto uso di stupefacenti. La difesa, con gli avvocati Vittorio Manes e Carlo Benini, aveva insistito su due punti. Primo: non vi sarebbe prova che Gnoli fosse sotto l’effetto della cocaina proprio al momento dell’incidente del 24 maggio, visto che la scheda clinica non riportava sintomi compatibili. Secondo: con la patente revocata e i mezzi sotto sequestro, mancherebbe il pericolo concreto di nuovi reati. Argomentazioni che però i giudici non hanno accolto. Per il Tribunale, il fatto che in meno di tre anni due persone siano morte colposamente mentre lui era alla guida di un mezzo a motore basta a rendere concreto il rischio di recidiva.

Sul fronte dell’inquinamento probatorio, il Riesame ribadisce le stesse preoccupazioni del gip: la cancellazione delle chat del gruppo Whatsapp “Coop bagnini Cervia – stesura duna 2025” non può essere liquidata come un caso tecnico. Secondo i giudici, se scarcerato, Gnoli potrebbe concordare versioni di comodo con altri soggetti, in un’inchiesta che si allarga e conta già un secondo filone con nuovi indagati.

Lorenzo Priviato