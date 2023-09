Uccisa da auto pirata. La famiglia: "Un’Audi la colpì e poi scappò"

Inizialmente si ipotizzò un malore, come causa della caduta in bicicletta, e decesso in ospedale dopo tre giorni di coma. Ora, per l’incidente avvenuto nella mattina del 9 settembre 2022 sulla rotonda Irlanda, a seguito del quale lo scorso 12 settembre perse la vita Camilla Bongiascia, la procura di Ravenna ipotizza un urto provocato quindi l’omicidio colposo ed ha aperto un fascicolo contro ignoti. La indagini sono a punto morto, così i legali della famiglia lanciano un appello pubblico, in particolari ai titolari di autocarrozzerie che possano avere riparato in quel periodo mezzi compatibili con quello sospettato di aver provocato la caduta.

"Gli inquirenti – si legge nella nota dei legali della famiglia – hanno potuto parzialmente ricostruire il sinistro che, secondo più di un testimone, ha visto la signora Camilla essere urtata violentemente da un’autovettura che non le concedeva la precedenza proveniendo da via San Mama mentre la signora stessa transitava a bordo della sua bicicletta elettrica, la mattina del 9 settembre 2022 alle ore 8.30, dentro la Rotonda Irlanda: la signora veniva urtata e sbalzata dalla sua bicicletta atterrando, dopo un volo in aria, dentro l’aiuola presente all’interno della rotonda. Purtroppo nessuno dei testimoni è riuscito ad annotare la targa del veicolo che ha urtato con la parte anteriore la signora, ma è stato riportato che si trattava di un’autovettura bianca descritta come una Audi Q3 o Q5 il cui conducente ha lasciato la scena del sinistro senza palesarsi con le Forze dell’Ordine, perciò ad oggi la morte della sig.ra Bongiascia - che ha lasciato una figlia 17enne - è senza risposte, nonostante le indagini effettuate". La famiglia chiede giustizia perciò se qualcuno, dopo questo appello, è in grado di fornire informazioni utili alla individuazione del conducente dell’autovettura bianca Audi Q3 o Q5, devecontattare la Polizia Locale, Ufficio infortunistica, al 0544482905.

"Sottolineiamo che è importante anche la semplice segnalazione di riparazioni di carrozzeria avvenute, su vetture come quelle menzionate, nel mese di settembre 2022 o successivi, se compatibili con l’urto come descritto".