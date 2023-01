Uccisa da un masso, chieste 4 condanne

Quattro condanne a un anno e sei mesi di reclusione e un’assoluzione pronunciata con la formula del ‘II comma’, quella che si usa qualora le prove siano ritenute insufficienti o contraddittorie. E’ quanto la procura di Chieti ieri ha chiesto per i cinque imputati per la morte Sandra Zanchini, la 56enne ravennate deceduta dopo essere stata colpita alla testa il 22 giugno 2019 da un masso mentre partecipava a un’escursione nelle gole abruzzesi di Fara San Martino. La sentenza è attesa per aprile.

Nella prossima udienza, fissata per marzo, prenderanno la parola anche le altre parti compresa la parte civile rappresentata dall’avvocato Filippo Zamponi per conto del collega Davide Baiocchi marito della defunta. Alla sbarra ci sono figure apicali del Parco della Maiella e del Comune nel quale si trovano le gole che hanno fatto da contesto alla tragedia. In particolare devono rispondere di omicidio colposo in cooperazione il sindaco del Comune di Fara di San Martino, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il legale rappresentante pro tempore dell’ente parco della Maiella, il direttore facente funzione del parco. Per tutti è stata chiesta la condanna. Infine per la guida che aveva accompagnato lungo le gole il gruppo di escursionisti ravennati del quale faceva parte la defunta, è stata chiesta assoluzione.

Secondo la procura, sindaco e figure apicali dell’ente parco avrebbero "omesso di adottare opportune cautele" e di "predisporre all’ingresso e lungo il tragitto del sentiero cartelli indicatori del pericolo di caduta massi e delle precauzioni da adottare". Tutto questo "nonostante l’area e le stesse pareti sovrastanti il sentiero fossero state interessate, anche in tempi recenti, da smottamenti ed eventi gravitativi". Alla guida infine, nell’avviso di conclusione indagine, era stato contestato l’avere "omesso di dotare i partecipanti all’escursione di idonei dispositivi di protezione individuale, in considerazione delle caratteristiche e della pericolosità dell’area visitata".

Il giorno dell’escursione, il gruppo di ravennati dell’associazione ‘Trail Romagna’ era stato sorpreso dalla pioggia mentre attraversava le gole. Aveva cercato di tornare indietro ma sulla strada verso il parcheggio, un masso di oltre una decina di centimetri di diametro si era staccato dalla montagna e aveva colpito la donna in testa. Il decesso era arrivato il 2 luglio successivo all’ospedale di Pescara.