Uccisa nel ’96, la svolta arriva da un’impronta

LIDO DI SAVIO (Ravenna)Si faceva chiamare la ‘Dea dell’amore’ negli annunci sui giornali. Una vita tutta in salita quella di Iolanda Castillo (foto) iniziata a Santo Domingo dove la donna era nata nel 1962 e dove aveva lasciato un figlio piccolo per venire in Italia a cercare fortuna. E finita in un appartamento di Lido di Savio nella primavera del 1996. I carabinieri avevano trovato la 34enne la mattina del 5 maggio sul suo letto: il suo assassino le aveva legato le mani con la cintura della vestaglia e le aveva tappato la bocca con slip da uomo. Poi l’aveva picchiata e accoltellata più volte.

Dopo quasi 30 anni e diversi vicoli ciechi, le indagini hanno ora imboccato la strada del delitto ritorsivo maturato all’interno del mondo della prostituzione. Il movente sin qui delineato dalla procura, punta diritto verso un 62enne di origine brasiliana, ex protettore della vittima e arrivato apposta da Perugia per punire la 34enne colpevole di essersi affrancata da lui allontanandosi dal territorio del capoluogo umbro, dove prima esercitava, per raggiungere la riviera ravennate. Al momento gli inquirenti, coordinati dal pm Monica Gargiulo, stanno cercando il sospettato non solo in Italia: si guarda soprattutto al Brasile le cui autorità sono già state formalmente sollecitate. Ma il 62enne non si trova. La richiesta di rinvio a giudizio risale al 12 settembre 2022. L’accelerazione investigativa era arrivata grazie all’analisi di vecchi reperti. Nell’ottobre del 2020 i Ris avevano rilevato una forte verosimiglianza su un’impronta (un anulare destro sulla superficie interna della porta di casa della vittima) e l’impronta del 62enne disponibile sull’Afis. Ben 17 punti di convergenza.

Andrea Colombari