Uccisa dalla ruspa a Pinarella, indagato il figlio dell’autista

Cervia (Ravenna), 20 settembre 2025 – Quella mattina di fine maggio, a Pinarella, l’aria era insolitamente fresca e la spiaggia ancora semivuota. Pochi bagnanti, qualche camminatore. Tra loro c’era Elisa Spadavecchia, 66 anni, che percorreva a passo lento la battigia, senza immaginare che di lì a poco sarebbe stata travolta da una ruspa in retromarcia.

Lerry Gnoli, 54 anni, ancora in carcere: secondo l’accusa aveva assunto cocaina prima dell’incidente. Nel riquadro, la vittima Elisa Spadavecchia

A distanza di quattro mesi, la procura di Ravenna ha chiuso le indagini disponendo un decreto di giudizio immediato per Lerry Gnoli, 54 anni, alla guida del mezzo. Una scelta che salta l’udienza preliminare e che viene adottata solo quando il quadro probatorio è considerato solido. L’uomo, attualmente in carcere, affronterà direttamente il processo con l’accusa di omicidio colposo aggravato dalle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Le novità però non si fermano qui. Insieme a Gnoli risulta indagato anche il figlio, con l’ipotesi di omicidio colposo in cooperazione: era lui, infatti, il titolare formale dell’impresa che si occupava della movimentazione sabbia, mentre il padre operava di fatto come dipendente, dopo vicissitudini fiscali che lo avevano costretto a passare il testimone. Un elemento cruciale per la procura è inoltre l’accertamento sulla presenza di cocaina. Non solo nel sangue di Gnoli, che ha certificato un’assunzione recente, ma anche direttamente sulla ruspa ’killer’. Per l’accusa si tratta della conferma che l’uomo ne faceva uso sul luogo di lavoro e persino sul mezzo, a prescindere dal momento esatto dell’assunzione.

Già nel 2022 il 54enne aveva investito e ucciso un anziano sulle strisce pedonali risultando poi positivo alla cocaina. Parallelamente, il Pm Lucrezia Ciriello ha aperto un secondo fascicolo d’indagine destinato a toccare altre figure. Il nuovo filone riguarda chi, a vario titolo, avrebbe potuto impedire la presenza di una ruspa in funzione sulla battigia, in pieno giorno e senza le dovute cautele. Nel mirino potrebbero finire committenti e referenti del settore balneare.

La dinamica di quella mattina è stata ricostruita anche grazie a due testimoni oculari. Un bagnino, dalla sua torretta, ha assistito alla scena a pochi metri di distanza; un altro uomo, che stava camminando lungo la riva, si è scansato appena in tempo, raccontando poi nei dettagli la retromarcia improvvisa e veloce del mezzo. Nessun segnale, nessuna delimitazione dell’area, nessuna misura di sicurezza.

Dietro la freddezza degli atti giudiziari resta l’immagine di Elisa, 66 anni, insegnante in pensione di Vicenza, che quella mattina camminava lungo la spiaggia libera di Pinarella. Suo marito, colonnello dei carabinieri in congedo, l’attendeva in hotel, ignaro della tragedia che si stava consumando.