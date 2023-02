Ucraina, un anno in guerra "Tanti profughi rientrati"

Le immagini della battaglia, l’escalation, le notizie che si inseguivano. È passato un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina: il 24 febbraio 2022 le truppe russe entravano sul suolo ucraino, lasciando l’Europa e il mondo di stucco. E nei giorni successivi, mentre l’Ucraina reagiva sul fronte bellico, migliaia di cittadini da tutto il Paese sono scappati in Europa.

I dati della Prefettura ci dicono che da un anno a questa parte sono arrivati 2.322 ucraini nel Ravennate: 1.381 adulti e 941 minori. Tra la popolazione adulta sono arrivate soprattutto donne: 1.144, a fronte di 237 uomini. Attualmente però nei Cas (i Centri di accoglienza straordinari) sono presenti ’solo’ 279 ucraini (180 adulti e 99 minori). Altri sicuramente sono ospitati da famigliari e amici, ma non è un mistero che la maggior parte delle persone arrivate all’indomani del conflitto abbia poi scelto di tornare a casa: qualcuno probabilmente vive in zone dell’Ucraina meno colpite, qualcun altro forse fatica a stare lontano dai propri cari, dai mariti e compagni andati a combattere. Ravenna ha fatto il possibile per venire incontro al popolo ucraino: la Prefettura è impegnata quotidianamente nell’accoglienza dei migranti, l’associazione Ravenna Solidale è andata in Ucraina per portare in città il coro del teatro dell’Opera di Kiev, tantissimi hanno donato vestiti e giocattoli e Cittattiva ha organizzato vari corsi d’italiano. L’associazione Malva inoltre, che riunisce la comunità ucraina locale, si è data da fare in quanto ad aiuti e sensibilizzazione.

"In questo anno siamo stati molto impegnati – racconta Andrea Caccìa di CittAttiva –. All’inizio ci siamo attivati grazie a una rete di volontari e alla generosità della gente: abbiamo raccolto molto materiale da mandare in Ucraina o da distribuire qui ai profughi e ai famigliari che hanno sopportato il peso dell’accoglienza. L’associazione Malva ci ha guidato, suggerendoci cosa era più utile fare. Inoltre in questo anno abbiamo tenuto 7 corsi di italiano per cittadini ucraini: l’ultimo è partito il 13 febbraio con 15 partecipanti". In questo anno è aumentata la presenza dell’associazione Malva a Cittattiva: gli ucraini si ritrovano tutti i venerdì pomeriggio e la domenica mattina. "È vero che molti sono tornati a casa – prosegue Caccìa – ma tra coloro che sono rimasti ci sono soprattutto donne e bambini che si ritrovano per giocare e socializzare. Sono rimasto sconvolto quando alcuni hanno detto che tornavano in Ucraina, non me l’aspettavo. Ma c’è un grande senso di appartenenza, dare una mano per resistere. Alcuni si sono poi trovati in difficoltà economiche".

Il tema è quello dell’accoglienza in famiglia, che ha riguardato la maggior parte degli arrivi: "Coppie che ospitavano 78 persone senza nessun supporto economico: una condizione difficile – aggiunge Caccìa – quindi alcuni hanno deciso di tornare per non pesare sui famigliari. Altri, nei Cas, sono ancora qui. Moltissimi hanno trovato lavoro". In quanto alla guerra, purtroppo, non si intravede la fine: "Stiamo pensando di fare una nuova chiamata per raccogliere medicinali da mandare là – conclude Caccìa – e c’è la speranza che la guerra finisca presto. Pensi che i bambini sono stati inseriti tutti a scuola, ma i più frequentano anche le lezioni della scuola ucraina online a pomeriggio".

Sara Servadei