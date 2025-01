Udienza concitata. Alla notizia del carcere sputa al militare in aula

Una udienza decisamente movimentata quella di giovedì mattina. L’arrestato in procinto di direttissima - un 19enne di Mezzano - è infatti arrivato non solo a criticare con veemenza la decisione del giudice: ma ha anche sputato in aula addosso a uno dei tre carabinieri che lo avevano scortato sin lì. Un atteggiamento messo a verbale che finirà con l’implementare i guai con la giustizia che il ragazzo ha già maturato.

Per lui l’arresto era giunto mercoledì scorso per violazione del divieto di avvicinamento a madre e sorelle (oltre che per resistenza e lesioni). Nonostante il provvedimento del giudice, il 19enne era infatti tornato a casa. All’intervento dei militari, aveva reagito finendo con il danneggiare la portiera della pattuglia a testate. Come disposto dal pm di turno Angela Scorza, giovedì mattina eccolo davanti al giudice Michele Spina e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani. Il giovane, difeso dall’avvocato Filippo Plazzi, sembrava quasi assopito.

Un’udienza scivolata via liscia fino a quando, dopo la convalida dell’arresto, il giudice, su richiesta della procura formulata anche alla luce di diversi guai con la giustizia, ha disposto la custodia cautelare in carcere. A quel punto il ragazzo, sentita la parola carcere, è andato in escandescenze prima criticando la decisione del giudice e poi rivolgendo il suo livore verso uno dei militari. La difesa ha chiesto un rinvio: processo aggiornato a metà febbraio.