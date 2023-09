Uffici comunali, ascensore rotto. Disabile non può andare al lavoro

È rimasto a casa dal lavoro perché l’ascensore è rotto e non può raggiungere il secondo piano. Francesco Mirra è disabile, su una carrozzina, e lavora negli uffici comunali di via D’Azeglio. In questi giorni è in permesso straordinario finché il problema dell’ascensore non sarà definitivamente risolto. "Sono a casa retribuito – racconta – e non ce l’ho con l’Amministrazione che, anzi, si sta impegnando per venirmi incontro. Però è chiaro che ormai quell’ascensore non può più essere riparato, è ora di fare un investimento e comprarne uno nuovo". Mirra racconta che i guasti ci sono da anni, ma prima erano saltuari, nelle ultime due settimane la situazione è precipitata. "Prima – continua – capitava ogni sei, sette mesi. Adesso succede di continuo, vengono i tecnici, lo riparano e dopo un giorno è di nuovo bloccato". Mercoledì, l’ultimo giorno in cui è andato al lavoro, alla fine del turno è rimasto bloccato al secondo piano perché l’ascensore si era fermato ancora una volta. Ho provato a scendere dalle scale, ma a metà mi sono reso conto di non farcela e mi hanno aiutato a risalire due stagisti senza i quali non so come avrei fatto. Poi ho aspettato una mezzora che venisse riparato l’ascensore e ho potuto raggiungere il piano terra".

L’auspicio di Francesco Mirra è che ci si decida per una soluzione definitiva. "È un disagio anche per chi deve venire negli uffici – conclude – perché ci sono quelli dedicati ai servizi per l’infanzia e se arriva un disabile o una mamma con una carrozzina senza ascensore non riesce a raggiungerli".