Per pagare la Tari, cittadini "costretti a fare lunghe file davanti al n. 7 di via Marcantonio Colonna, in apparenza un’abitazione a due piani sopraelevati, nell’attesa di entrarvi per chiedere spiegazioni e giustizia ad un ufficio del Comune". Lo denuncia Alvaro Ancisi, consigliere di Lista per Ravenna. Il servizio di riscossione è "una costola del servizio Finanziario, coordinata da un dirigente e da un quadro direttivo del Comune, con sede però in via Magazzini Anteriori n. 3. Dal 2022, il Comune ha tuttavia affidato la sola gestione e riscossione della TARI alla società privata Municipia, confinandola appunto nel proprio locale situato appunto in via Colonna. C’è da chiedersi perché il Comune abbia sbattuto lì un proprio servizio di tale portata, isolato da se stesso e fuori del contesto in cui dovrebbe essere strettamente inserito. L’effetto più stravolgente è che, in questo periodo, ai contribuenti in fila su strada, al freddo, se non sotto la pioggia, aspettando di raggiungere uno sportello, si aggiungono quelli che, fitti come sardine, occupano in piedi una sala d’aspetto senza ricambio di aria".