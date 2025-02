Ufficiale l’ingaggio di Vukasinovic alla Consar

Se arriverà in tempo utile il transfer, Marko Vukasinovic potrà scendere in campo domenica, in trasferta, contro Cantù, per la terzultima gara di regular season. La Consar, terza della classe a -5 dalla vetta e a +2 su Aversa, ha ufficializzato ieri l’accordo col trentunenne schiacciatore montenegrino, giunto per surrogare al taglio dello svedese Ekstrand, trasferitosi al Greenyard Maaseik, in Belgio. Per Vukasinovic, che aveva indossato la maglia della Consar nella stagione 21-22 (l’ultima di Superlega, terminata con 2 punti in classifica e la retrocessione), si tratta di un ritorno. Nell’ultimo anno e mezzo, Vukasinovic ha giocato nell’Al Ahli di Manama, in Bahrein, dove ha conquistato il premio come miglior marcatore della Bahrein Men’s cup.