Ugo Piazza il Faentino lontano del 1970

All’undicesima edizione della Giornata del Faentino lontano, il 29 giugno 1970, il riconoscimento andò al chirurgo, commediografo, poeta e cultore di musica Ugo Piazza, da anni residente a Roma (nella foto, con il sindaco Assirelli che legge la motivazione). ‘Faentino sotto la Torre’ fu la sezione lotta del C.A.Faenza. Alla cerimonia, al teatro Masini, assistettero 500 persone: negli anni 60 e parte dei 70, la cerimonia costituiva l’occasione per molti faentini residenti all’estero, di rientrare per qualche giorno nella città natale. Alcuni di loro erano anni che non rivedevano Faenza.

A cura di Carlo Raggi