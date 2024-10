Ugolini, i candidati provinciali: "La lista civica è il futuro, la città vuole un cambiamento"

Claudio Fiocco, Benedetta Mercati, Cristina Tassinari e Massimo Zoli. Sono questi i quattro candidati per la circoscrizione di Ravenna della lista civica ’Elena Ugolini Presidente - Rete Civica’, presentati ieri mattina nella sede del comitato elettorale della lista civica, in via Maggiore. "Il nostro obiettivo è avvicinare le persone, specialmente i giovani, alla politica – ha esordito Ugolini, presente all’incontro –. Molti ragazzi non sanno nemmeno che a novembre ci sono le elezioni, ma è importante che capiscano che le decisioni della Regione influiscono su temi importani come sanità, economia, scuola e non solo".

Proprio i temi della scuola e della formazione sono stati centrali nei discorsi dei quattro candidati. "Da docente ho a cuore la formazione dei giovani – spiega Mercati –. Se gli stessi ragazzi, che sono il futuro, non hanno un loro piano personale, allora bisogna farsi delle domande. È importante che la scuola aiuti i ragazzi sotto questo punto di vista". "Durante il mio passato da consigliere comunale a Faenza, iniziato nel 2020, mi sono imbattuto negli scontri tra partiti che però non portano a niente – è il racconto di Massimo Zoli, manager dello spettacolo –. Bisogna andare verso una politica civica. Mi sono candidato per dare il mio contributo ai giovani. In particolare lo faccio per Giovanni, mio nipote di pochi mesi".

Cristina Tassinari parla del proprio passato lavorativo per spiegare qual è, secondo lei, la direzione da intraprendere. "Sono stata insegnante e direttrice finanziaria di un gruppo locale, occupandomi di formazione, ma per farlo è necessario avere le risorse e usarle correttamente. Il discorso è lo stesso per la Regione: bisogna spendere bene le risorse a disposizione. L’Emilia-Romagna è una regione industrialmente ricca ma non trova le risorse per mettere a posto le buche delle strade. Qualcosa non funziona".

"La lista civica è il futuro – afferma Claudio Fiocco, che si occupa di servizi tecnici in ambito industriale –. Le persone non si riconoscono più nelle logiche politiche di una volta e vogliono qualcosa di nuovo. A partire da Ravenna, dove ci sono infrastrutture vecchie e ferme agli anni Cinquanta".

Nella foto di Corelli, da sinistra Tassinari, Ugolini, Mercati, Fiocco e Zoli.

Jacopo Ceroni