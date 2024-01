Uil e Uila in lutto per la morte di Filippo Errani

Il mondo sindacale piange la comparsa di Filippo Errani, segretario generale Uila di Ravenna. Ne danno notizia Carlo Sama della Uil di Ravenna e Sergio Modanesi della Uila Regionale e Territoriale. Filippo si è spento sabato scorso, a soli 57 anni, dopo una lunga malattia che ha affrontato con coraggio e grande forza ma che non gli ha impedito di rimanere, fino all’ultimo, un punto di riferimento sia per i colleghi che per gli addetti della categoria del settore agricolo e agro-alimentare (Uila), della quale era diventato Segretario Generale nel luglio del 2023.

"Errani – si legge in una nota –, prima come Rsu alla Bunge di Ravenna e poi, fin dal 2009, come funzionario sindacale Uila, ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante per le lavoratrici e i lavoratori del settore oltre che un collega e un amico a cui tutti riconoscevano indiscusse capacità professionali e soprattutto doti umane che facevano di Filippo una persona speciale. Siamo vicini a Cristina ed esprimiamo, ai familiari di Filippo, l’affetto e la vicinanza per la grave perdita. Perdiamo una persona che nel corso della sua vita ha contribuito a difendere con competenza, passione e umanità, gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo e agro-industriale.