Uiltrasporti, ieri lo sciopero: "Sers, turni e contratto da rivedere"

"Noi non siamo disponibili a cedere di un millimetro rispetto a diritti inalienabili. Ci ha sorpreso (anche) la posizione degli altri sindacati, Cgil e Cisl, che definirei di sostegno all’azienda". Pino Raguseo, componente del Dipartimento nazionale Uiltrasporti - settore marittimo, inquadra così i rapporti tra le sigle sindacali, come che ieri si è tenuto un predisio in via della Foca Monaca, alla banchina di ormeggio dei rimorchiatori. La vertenza sulla quale interviene Uiltrasporti Ravenna - categoria Marittimi, è quella che coinvolge la Sers - Società esercizio rimorchi e salvataggi. Da mesi il sindacato "denuncia una gestione unilaterale e non trasparente delle trattative da parte dell’azienda, che ha sottoscritto un’intesa parziale con parte della Rsu e altre sigle sindacali, escludendo Uiltrasporti dal confronto". Il sindacato "contesta la turnazione aziendale a 18 equipaggi, che comporta 194 ore mensili di lavoro e riposi a bordo notturni non previsti dal Ccnl".

La proposta Uil, "basata su 19 equipaggi e 182 ore mensili, assicura la stessa copertura giornaliera (96 ore), ma con migliore distribuzione dei carichi di lavoro, più sicurezza e maggiore equilibrio tra attività e riposo". Ci sarebbero poi disparità economiche e organizzative tra lavoratori con pari mansioni, nonché ritardi e mancanza di trasparenza nella comunicazione dei dati tecnici e dei costi aziendali, forniti solo dopo la proclamazione dello sciopero".

Il sindacato chiede "la revisione della turnistica e l’abolizione del riposo a bordo notturno; chiarezza sulla pausa pranzo e sulle modalità contrattuali; eliminazione del dumping contrattuale; un confronto sindacale equo". L’azienda rivendica "il pieno rispetto delle norme sulle relazioni sindacali, come peraltro già confermato nei mesi scorsi in occasione delle procedure di conciliazione e raffreddamento di fronte al Prefetto". Sers sottolinea come "allo scorso 30 settembre, data della inattesa comunicazione di Uiltrasporti (del presidio, ndr), era già stato fissato l’incontro con tutte le sigle sindacali per la firma dell’ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (per mercoledì 15), ipotesi di accordo raggiunta dopo sei mesi di serrati incontri".