Ulivi travolti o irraggiungibili

Anche il pregiato olio di Brisighella si ritrova a fare i conti con le conseguenze dell’alluvione e delle oltre 200 frane abbattutesi solo sul territorio comunale. Sergio Spada, presidente Cab Terra di Brisighella ora analizza la situazione. "A causa delle strade interrotte e delle ’carraie’ cancellate – ha dichiarato – a oggi ci sono ancora frazioni, casali, appezzamenti coltivati isolati; sono, pertanto attualmente impossibili da calcolare

i danni alle colture nella nostra zona". Le piante in alcuni casi travolte e in altri sono finite in punti irraggiungibili: "I nostri uliveti secolari – aggiunge Spada – se, da una parte, hanno certamente

contribuito ad arginare la gravità degli eventi che si sono abbattuti sulle nostre colline trattenendo

e riducendo gli smottamenti, si trovano ora, in alcuni casi, isolati e irraggiungibili. Gli impianti più giovani sono stati, in alcuni casi, travolti dalle frane o trascinati lungo le dorsali collinari verso valle, passando persino da una proprietà a un’altra". Appena possibile sarà necessario fare una mappatura degli ulivi nella zona: "È immediatamente comprensibile la gravità della situazione delle coltivazioni dei nostri soci ed è fortissima la preoccupazione per la prossima campagna olearia – ha concluso Spada –. La nostra cooperativa, che strutturalmente non ha subito per fortuna alcun danno è stata da subito

operativa, garantendo il servizio a clienti e soci".