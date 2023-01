Ulteriore proroga per i tirocini ‘Garanzia giovani’

La possibilità di attivare tirocini nell’ambito di ’Garanzia Giovani’, per i quali la Regione Emilia-Romagna rimborserà una parte dell’indennità riconosciuta al tirocinante, è stata prorogata fino al 31 marzo 2023. I tirocini, con data di avvio entro il 1° marzo, potranno avere una durata massima di 6 mesi e primi 3 periodi mensili saranno finanziati con un rimborso fino a 300 euro per ogni mese per un massimo di 900 euro, mentre i restanti periodi mensili saranno carico dell’azienda senza contributo. È fondamentale, per richiedere il rimborso dell’indennità prevista, che avverrà tramite FORMart, Ente di Formazione del Sistema Confartigianato, che il futuro tirocinante aderisca a garanzia giovani entro il 28 febbraio. Info www.confartigianato.ra.it