Ulteriori risorse per danni da alluvione e tornado

Il Consiglio di amministrazione della Cassa Edile di Ravenna ha deliberato ulteriori interventi a supporto di lavoratori e imprese iscritti alla Cassa per i danni seguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito la provincia. Nel luglio scorso, la Cassa Edile di Ravenna aveva stanziato un fondo di 600.000 euro a favore di imprese e lavoratori iscritti all’Ente destinati ad indennizzi per chi aveva subito danni per l’alluvione di maggio.

Nei giorni scorsi il CdA ha deliberato di estendere l’intervento anche agli iscritti alla Cassa che hanno avuto danni dal tornado che ha colpito alcune zone della provincia il 22 luglio scorso. Inoltre, sono stati decisi importanti ulteriori provvedimenti quali il posticipo al 31.12.2023 del termine per presentare le domande e l’innalzamento delle percentuali di ristoro. Anche le domande precedentemente presentate potranno essere rintegrate per conservare equità d’intervento.