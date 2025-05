Ultima seduta per il consiglio dei ragazzi

Si è tenuta giovedì l’ultima seduta del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, "laboratorio di educazione civica che consente ai più giovani di esprimere i propri sogni, bisogni e visioni per la città del futuro". Il progetto è coordinato da Informagiovani del Comune, con la guida di Giovanni Canali e la collaborazione di Paola Galassi dello Spazio Culturale Scambiamenti.

Nel corso dell’incontro, i giovani consiglieri – alunni delle classi quinte delle scuole primarie e alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio – hanno presentato le loro proposte per migliorare la città e la comunità, portando all’attenzione dell’Amministrazione idee innovative, nate da mesi di confronto, osservazione e lavoro di gruppo (la domanda è: quante verranno effettivamente realizzate?).

L’assemblea ha visto la partecipazione del sindaco Mattia Missiroli, di consiglieri e assessori comunali, che hanno ascoltato con attenzione gli interventi dei ragazzi, offrendo suggerimenti, in un dialogo costruttivo che ha sottolineato l’importanza dell’ascolto e del coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi decisionali.

Dal Comune ringraziano in particolare anche le insegnanti delle scuole coinvolte, per il fondamentale lavoro svolto in classe a supporto dei ragazzi e delle ragazze, contribuendo a rendere possibile questa esperienza educativa di grande valore.

A testimonianza del percorso compiuto, sono state registrate alcune puntate del Podcast chiamato “Giovani Idee” fruibili su Spotify e sull’app di Radio Social Coast, dove alcuni giovani consiglieri raccontano il processo creativo che li ha portati a realizzare i propri vessilli di classe, simboli identitari che riflettono valori, passioni e il senso di appartenenza al gruppo e danno voce le loro proposte. Il podcast è disponibile su Spotify e tramite la APP gratuita Radio Social Coast, scaricabile dagli store per dispositivi Apple e Android.