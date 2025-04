Ultimi 14 giorni di proiezioni. Oggi in sala il regista Montevecchi

Continuerà fino al 16 aprile la rassegna cinematografica curata dall’associazione ’Fuoriquadro’ per il Comune presso palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Stasera, in collaborazione con l’Emilia-Romagna Film Commission, sarà proiettato ’Al progredire della notte’ di Davide Montecchi, seguita da un incontro con il regista, moderato da Gianni Gozzoli. Venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 10 (per la rassegna ’Visioni disturbate’), alle 16 e alle 21, sarà proiettato ’A real pain’ di Jesse Eisenberg, un film che ha visto la premiazione con l’Oscar al miglior attore non protagonista di Kieran Culkin.

Martedì 8 e mercoledì 9 aprile, per la rassegna ’La grande arte al cinema’ in collaborazione con Nexo Digital, il film proposto sarà ’L’alba dell’impressionismo. Parigi 1874’ di Ali Ray.

Venerdì 11, sabato 12 aprile e domenica 13 aprile, sarà la volta di “The Alto Knights – I due volti del crimine” di Barry Levinson, replicato il 15 aprile in versione originale sottotitolata in italiano. Infine il 16 aprile verrà proiettato “Prima della fine–Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer” di Samuele Rossi.

Le proiezioni si tengono alle 21, con una replica domenicale anche alle 16. Info: 333-7866395.