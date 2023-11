Ultimi due giorni del convegno al teatro Alighieri

Terza giornata oggi per la quattordicesima edizione del convegno internazionale di foniatria e logopedia ‘La voce artistica’, in programma fino a domani al teatro Alighieri. Il programma di oggi prevede anche due interessanti momenti aperti al pubblico. In mattinata, fra le 11 e le 13, al Ridotto del teatro, la presentazione di una serie di libri dedicati alla voce e alla musica, alla presenza dei vari autori. In serata, ancora uno spettacolo gratuito al teatro Alighieri, fino a esaurimento posti: alle 21.30, ’Divas Live: tributo a Celine, Mariah e Whitney’, a cura di Angelo Fernando Galeano e Valentina Cavazzuti, con Teresa Gioda, Giulia Bellei, Valentina Cavazzuti. Al pianoforte Luca Bosi, con riproposizioni di brani di Celine Dion, Mariah Carey e Whitney Huston. Domani da segnalare l’appuntamento delle 11 dal titolo ’Perché facciamo gli artisti? Le motivazioni dietro a una scelta’, con Silvia Magnani e la chiusura, alle 17, con ’Improvvisare un finale’ con Catia Gori, Sonia Peana, Gegè Telesforo, Albert Hera, e Associazione “Il Jazz va a Scuola”.