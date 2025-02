Ultimi giorni per i presepi nelle vetrine

Pochi giorni ancora per poter ammirare le vetrine dedicate al Presepe e al Natale allestite in via Baracca a Lugo dal negozio di antiquariato Baracca 20 di proprietà di Gianluca Zoffoli e Giovanni Giovannini. La tradizione, avviata nel 2020 con il primo allestimento, è diventata un appuntamento fisso che si ripete ad ogni dicembre. Quest’anno, le vetrine da una sono diventate 4.

Nella prima è possibile ammirare il primo dei Presepi proposti, in stile barocco napoletano in cui le rovine del tempio romano sostituiscono la grotta simbolo, nella seconda la natività opera del maestro vetraio di Murano, Lucio Bubacco presentata nel dicembre 2023, nella terza un secondo Presepe barocco, novità assoluta, chiuso all’interno di una cornice, datato a metà degli anni 50 del ‘900 ed infine, la ricostruzione di un vero e proprio villaggio di Babbo Natale, completamente diverso, e dedicato soprattutto ai bambini, con giostre in movimento, mongolfiere, e tante altre ricostruzioni che strappano l’attenzione anche degli adulti.

Uno spettacolo disponibile fino alla fine del mese e che probabilmente il prossimo anno subirà un ridimensionamento, per effetto dei nuovi rapporti di lavoro intrapresi dai proprietari nella città di Venezia. "Desidero ringraziare Gianluca per il tempo e l’attenzione investiti fino ad ora" sottolinea Giovannini. Di arte e di "intelligenza artigianale", Giovannini parlerà presto in un incontro che, dopo l’anteprima veneziana, approderà a Lugo nei prossimi mesi.

Monia Savioli