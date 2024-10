Ultimo atto all’Alighieri

Domenica prossima alle 17, nella Sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna, il giovane violinista Indro Borreani sarà protagonista dell’ultimo concerto della rassegna ’Autunno musicale’. I protagonisti questa edizione, organizzata da Emilia-Romagna Concerti, sono stati i giovanissimi solisti della Young Musicians European Orchestra del maestro Paolo Olmi.

Indro Borreani, che da anni collabora con la Young Musicians European Orchestra e spesso ricopre il ruolo di primo violino, è uno dei più giovani musicisti mai assunti nell’orchestra Teatro alla Scala di Milano, violinista prediletto da direttori e grandi solisti come Uto Ughi. Intraprende lo studio del violino a cinque anni e si diploma al Conservatorio Ghedini di Cuneo con 10 e lode a soli 16 anni. Risulta vincitore in numerosi concorsi internazionali e nazionali per violino.

Borreani sarà accompagnato al pianoforte da Clarissa Carafa, diplomata con lode e menzione d’onore al conservatorio ’ Paganini’ di Genova e con un Master Performance alla Hochschule di Basilea. Ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali e tenuto concerti in alcune delle più importanti sale da concerto europee come il teatro Alla Scala di Milano, il teatro La Fenice di Venezia, il teatro Carlo Felice di Genova, il Festival dei Due Mondi di Spoleto.

In programma, per domenica, la ’Sonata per violino e pianoforte n. 1 in Sol maggiore op.78’ di J. Brahms, ’Méditation’ dall’opera ’Thais’ di Massenet e ’Zigeunerweisen op. 2’0 di Sarasade.

I biglietti al prezzo di 5 euro sono in vendita nella biglietteria del teatro Alighieri fino a sabato dalle 10 alle 13 e oggi pomeriggio dalle 16 alle 18. La sera del concerto la biglietteria aprirà alle 16.

La rassegna è resa possibile grazie al Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione Comunale, Eni e il Gruppo Sapir.

Dopo queste iniziative, Emilia Romagna Concerti invita tutto il pubblico ravennate alla Sala Corelli sabato 26 ottobre alle 12 per la presentazione della Stagione ’Capire la Musica 2024/25’.