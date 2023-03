Ultimo garage sale con oggetti di Muky

Ultimo garage sale per la raccolta fondi dedicata alla realizzazione del progetto Casa Museo Muky-Matteucci: un complesso importante, che per volontà testamentaria dovrà avere due finalità: la Casa Museo Muky Matteucci, dedicata all’esposizione della collezione dei due artisti e il Palazzo delle Arti, dedicato a residenze di artisti internazionali, un centro culturale aperto a studenti ed artisti provenienti da tutto il mondo.

Domenica 2 aprile, dalle 10 alle 19, nel cortile interno del Palazzo (piazza 2 Giugno, 7) verrà allestito l’ultimo mercatino che metterà in vendita oltre a cappelli, scarpe, abiti, mobili e oggetti di arredo appartenuti all’artista.

"Per la città di Faenza e per la comunità artistica il palazzo sarà un importante attrattore, un luogo unico che potrà davvero essere un’unicità italiana" spiegano dal Mic Faenza già al lavoro per la realizzazione del progetto attraverso la catalogazione e selezione del materiale più significativo, e, in collaborazione con la Facoltà di Architettura di Cesena, sta approntando un primo piano di intervento di restauro conservativo, che verrà sottoposto alla Soprintendenza di competenza.