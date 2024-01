Ultimo saluto a Wendy. Funerali, la famiglia chiede donazioni a realtà di supporto psichiatrico

I funerali della piccola Wendy Timò saranno celebrati in forma riservata. "Quanti vorranno essere partecipi al dolore della famiglia – hanno spiegato il papà Davide e il nonno Giuseppe Lavatura – possono fare una donazione all’associazione ‘Porte Aperte della Romagna’ o a un’altra realtà di supporto a chi ha malattie psichiatriche".

Per quanto riguarda la ricostruzione della tragedia, non solo la vicina che ha sentito la bimba urlare. Ma anche la chat condominiale attraverso la quale già prima delle 8.30 la notizia si era diffusa. E poi anche lo choc sia dell’operaio che aveva trovato i corpi che del residente che aveva chiamato il 118. La polizia ha ricostruito gli ultimi tasselli della tragedia costata la vita lunedì mattina alla piccola Wendy, di sei anni appena, e alla cagnolina di famiglia Jessy. La mamma - la 41enne Giulia Lavatura Truninger - si è lanciata con la prima stretta a sé e la seconda legata alla vita dal loro appartamento al nono piano di un condominio di via Dradi. Un volo di quasi 30 metri al termine del quale - come ha rilevato il gip Andrea galanti che ha convalidato l’arresto della donna disponendone i domiciliari in una struttura psichiatrica - si è solo "ferita peraltro in modo tutt’altro che fatale".

La risposta a un evento all’apparenza tanto incredibile, potrebbe celarsi nelle testimonianze offerte alla squadra Mobile dai primi due infermieri giunti sul posto e subito accompagnati sotto al ponteggio che tutt’ora cinge la palazzina "vicino al quale vi era un rete piegata". Quella che avrebbe potuto attutire la caduta alla 41enne?

Di fatto, i corpi erano proprio lì vicino. Per la bimba, nessuna chance. Mentre la mamma "fin dall’inizio è rimasta sempre cosciente. Da quando l’abbiamo caricata sull’ambulanza durante le cure e gli accertamenti, diceva che era colpa del padre", ai suoi occhi troppo invadente e colpevole di averli "indebitati di 600 mila euro". Il riferimento era a una pratica superbonus 110 per una casa a Bagnacavallo "che il padre stava seguendo". Anche con un medico la donna si è concentrata sulla sua situazione familiare: "Ha parlato di debiti accumulati per una ristrutturazione con il 110". Ha poi fatto riferimento alla bimba, "senza descrivere che fosse morta, come se fosse presente. Ha detto che il suo rammarico era di non essere deceduta". In quel momento la 41enne, seguita da una decina d’anni dal centro di salute mentale, non era probabilmente presente a se stessa.

È stata la vicina della piano di sotto la prima a percepire che forse stava accadendo qualcosa: "Alle 7.30 ero in casa e preparavo la colazione; a un certo punto ho sentito una botta sull’impalcatura esterna e subito dopo ho udito la voce di una bimba che gridava ’no, mamma no’ e poi non ho sentito più nulla".

Il primo a realizzare la portata dell’accaduto, è stato un operaio del cantiere il quale, mentre faceva colazione, ha udito un rumore come di qualcosa che stava cadendo al suolo. Hai poi fatto un giro di perlustrazione del perimetro dello stabile e "mi sono accorto che c’erano dei corpi stesi a terra vino all’impalcatura, sul prato. Mi sono avvicinato per capire meglio cosa avevo visto".

Verso le 7.30 un residente ha notato quell’operaio passare di corsa e chiedere, con fare agitato, di chiamare aiuto: lui allora si è avvicinato e ha visto i corpi a terra e ha allertato il 118. Una scena che non potrà mai scordare. E che in breve è confluita sulla chat condominiale ’Noi del 39’ aperta su Whatsapp. Proprio la vicina che aveva sentito le urla di Wendy, alle 8.24 ha sintetizzato in una sola frase l’intera cronaca della tragedia: "Si è buttata dalla impalcatura la Giulia con la bambina e il cane".

Andrea Colombari