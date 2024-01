Ultramaratona della Pace, bis di Scardovi e Moroni

Sono stati 247 i partecipanti alla 15esima edizione dell’Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone – Trofeo ’Vittorio Costetti’ e ’Adalgisa Di Nardo’, tenutasi domenica scorsa in una mattinata fredda e mebbiosa. Hanno bissato il successo della precedente edizione Gianluca Scardovi della Sacmi Imola con il tempo di 2h55’10“ e Federica Moroni della Dinamo Sport con 3h12’55“, tempo che è il record femminile del percorso.

Sul podio maschile sono saliti anche il faentino Alessio Grillini (rimasto appaiato a Scardovi fino al quarantesimo chilometro) e il bolognese Marco Mazzanti. In campo femminile, seconda si è classificata l’alfonsinese Giorgia Bonci e terza la giapponese residente a Firenze Majidae Sohn. La gara, omologata Asi, è stata organizzata da Krakatoa Sport in collaborazione con il Terzo Tempo Trail Asd, l’associazione Traversara in Fiore e il Consiglio di zona di Traversara, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. L’Ultramaratona della Pace era inserita inoltre nel circuito nazionale Iuta (Associazione Italiana Ultramaratona e Trail) e prevedeva un circuito di 6,43 km tra Traversara e Bagnacavallo, al 70 per cento su asfalto e al 30 per cento su strade bianche e trail, da ripetere sette volte per un totale di 45 chilometri. "In ben 208 hanno concluso la gara – racconta Enrico Vedilei di Krakatoa Sport – e chi ha deciso di fermarsi prima lo ha fatto esclusivamente a causa delle condizioni meteo avverse".