Umanizzare le cure del melanoma. La Dermatologia si arricchisce nel ricordo di Enrico Gobbi

"È un momento molto significativo per la Dermatologia di Ravenna, perché ci permette di proseguire il progetto di miglioramento e umanizzazione alle cure. Siamo in una sala d’attesa dedicata a Enrico Gobbi, un giovane cervese scomparso a 21 anni a causa di una rara forma di melanoma. I suoi genitori in questi anni ci hanno aiutato con campagne di raccolta fondi dedicate a Enrico e oggi ci donano un mosaico, che abbellirà questa sala d’attesa. Inoltre, hanno raccolto 5.500 euro grazie al torneo di beach tennis a lui dedicato, con cui acquisteremo dermatoscopi di ultima generazione per i presidi di Ravenna, Lugo e Faenza. Questi strumenti sono fondamentali per la diagnosi precoce del melanoma. Ci tengo a ringraziarli ancora una volta".

Sono le parole di Michela Tabanelli, direttrice dell’Unità operativa complessa di Dermatologia di Ravenna, in occasione della cerimonia di inaugurazione e ringraziamento. Il progetto di miglioramento e umanizzazione alle cure della Dermatologia di Ravenna è iniziato nel 2023 e, anche grazie alle donazioni di Francesca Minotti e Paride Gobbi, sono state realizzate due nuove sale d’attesa con monitor per la gestione delle attese nel rispetto della privacy, è stato rinnovato il mobilio, sono stati creati nuovi ambulatori per pazienti oncologici e una nuova sala riunioni. A prendere la parola è stata Francesca Minotti, mamma di Enrico. "Ringrazio – racconta - tutte le persone che hanno partecipato al torneo. Abbiamo donato il ricavato alla Dermatologia affinché la dottoressa Tabanelli possa continuare in questo progetto. Abbiamo scelto insieme il mosaico come omaggio alla città di Ravenna e perché ci sono tre elementi che ci ricordano Enrico: il cielo, il mare e la libertà. Poi, c’è il blu che è da sempre il suo colore".

Alla cerimonia ha partecipato anche la Aura Brighenti, direttrice dell’Ospedale di Ravenna: "Oggi è un’occasione preziosa per testimoniare una relazione di fiducia da parte della cittadinanza, ma anche una collaborazione proficua tra le associazioni di volontariato i professionisti della sanità e le famiglie come la vostra che portano avanti attivamente la memoria". Il sindaco Alessandro Barattoni ha aggiunto: "Ringrazio la famiglia Gobbi per continuare ogni anno a seminare messaggi positivi e dare un contributo al nostro ospedale".

Lucia Bonatesta