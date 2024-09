Umberto Foschini morto nell’incidente a Voltana: non si esclude il malore

Ravenna, 9 settembre 2024 – Si chiamava Umberto Foschini, aveva 67anni e risiedeva a Voltana l’automobilista che nel primo pomeriggio di ieri ha perso la vita in seguito a un incidente verificatosi alle porte della stessa frazione lughese. L’uomo, ex dipendente della ditta Venieri di Lugo, era al volante di una Toyota Yaris e stava percorrendo via Lunga Inferiore con direzione di marcia provinciale Maiano-via Traversagno. Giunto all’incrocio con quest’ultima strada, all’intersezione situata a una manciata di chilometri da Voltana, per cause tuttora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lugo invece di voltare è andato dritto, finendo per uscire di strada, abbattere un segnale stradale e piombare infine nel canale consortile Traversagno. Il canale, adibito a uso promiscuo (scolo e irrigazione), è profondo oltre tre metri ma il livello dell’acqua ieri era di un paio di decine di centimetri. Questo non è bastato a salvarlo, e tra le ipotesi relative alle cause del decesso la più probabile pare essere quella del malore.

L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati effettuati dai carabinieri della stazione di Voltana supportati dai colleghi della compagnia di Lugo, si è verificato intorno alle 13.30. A richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso è stato un automobilista di passaggio. Sul posto è tempestivamente intervenuta un’ambulanza, unitamente all’elicottero di Ravenna Soccorso (atterrato in un campo circostante), ai carabinieri e a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lugo. Questi ultimi hanno estratto l’uomo dall’abitacolo, affidandolo ai sanitari, ma purtroppo non c’era ormai più nulla fare. Non sarebbe da escludere, come detto, che all’origine del tragico ‘salto’ dell’incrocio ci sia stato un improvviso malore, anche se spetterà ovviamente ai militari della stazione di Voltana, competente per territorio, fare piena luce sulle reali cause. Per consentire i rilievi e per la successiva rimozione della vettura coinvolta il traffico, a quell’ora piuttosto scarso, è stato regolato dal personale dell’Arma senza troppi disagi.

