"Un 2024 di lavori, cantieri per 35 milioni"

Pioggia di risorse su Lugo per quanto riguarda il settore lavori pubblici. Su questo fronte il 2024 si appresta a essere un anno cruciale per la città. A confermarlo è l’assessora ai lavori pubblici Veronica Valmori, che parla di "un’importante eredità" lasciata dall’attuale amministrazione ai lughesi.

"Il prossimo sarà un anno molto significativo per Lugo perché si chiuderanno cantieri importanti finanziati dal Pnrr per 13 milioni di euro in totale – sottolinea – e inizierà il grande lavoro di ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione per il quale la struttura commissariale ci ha assegnato risorse pari a 21 milioni di euro. Solo con queste due voci arriviamo a 35 milioni di euro in lavoro in corso e in programma. Il 2024 sarà quindi un anno in cui si vedranno i frutti delle decisioni prese in questi anni".

L’elenco degli interventi parte dal nuovo Auditorium, di cui sono state recentemente gettate le fondamenta. "Si tratta di un cantiere che ha una sua complessità perché si trova nel cuore del nostro centro storico, in via Emaldi, ma è a un buon punto – conferma Valmori –. La fine dei lavori è prevista nel 2024 e ricordo che questo progetto, voluto dalla città, gode di un finanziamento di 2 milioni e 250mila euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A Palazzo Rossi si stanno concludendo i lavori di riqualificazione energetica finanziati sempre dal Pnrr e prevediamo di trasferire i dipendenti dell’Area servizi al territorio entro giugno 2024".

C’è poi largo Corelli, dove "procedono spediti i lavori per la nuova scuola dell’infanzia – prosegue Valmori – che permetterà la creazione di un polo scolastico 0-6 anni con il vicino nido comunale. I lavori sono in pieno svolgimento, come si può vedere anche andando sul posto. La fine dei lavori in questo caso, salvo imprevisti, è attesa al termine del 2024".

Il tassello che ancora manca è il progetto esecutivo che interessa l’area dell’ex supermercato Di Più in via Macello Vecchio, dove troveranno casa le due società di judo attive in città oltre alla boxe. "Siamo quasi a un passo dall’approvazione in giunta" conferma Valmori a questo proposito.

Il grande appuntamento, quello che è forse il più atteso dopo anni, è in realtà quello con il cantiere per rifare piazza XIII Giugno, rifatta abbastanza recentemente (era il 2009) ma chiusa da tempo a causa dei noti problemi legati agli avvallamenti dell’asfalto. "Si tratta di un progetto completamente nuovo e attuale – conclude – che prevede il rifacimento integrale dei sottoservizi e una nuova organizzazione superficiale con una particolare attenzione al verde e alla mobilità elettrica".

Monia Savioli