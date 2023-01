"Un accordo tra enti per salvare il servizio"

Mettere attorno a un tavolo Comune, Ausl, Ordine dei veterinari per cercare di trovare una soluzione in grado di ripristinare la guardia medica veterinaria. Un’idea, una proposta anzi, avanzata da Agostino Moretti, veterinario e tra i fondatori, oltre trenta anni fa, del servizio sul territorio ravennate. "Il servizio – ricorda Moretti – partì con un piccolo sostegno da parte del Comune, ed era una garanzia per il pubblico. Negli anni ci sono stati momenti di maggiore e minore afflusso di medici, ma il servizio è sempre andato avanti e i veterinari più giovani hanno proseguito l’attività di chi li aveva preceduti, anche senza aiuti economici". Agostino Moretti spiega inoltre che le tariffe della guardia medica, in base a un accordo stipulato tra i medici, sono sempre state quelle dell’ordine. Negli ultimi anni però i veterinari disposti a coprire il servizio erano diventati davvero pochi, al punto da rendere l’organizzazione delle turnazioni quasi impossibile. "Forse – conclude Moretti – si dovrebbe ricorrere a una sorta di ‘obbligo di servizio’ per coinvolgere tutti i veterinari, così da rendere l’impegno poco gravoso, e bisognerebbe garantire anche gli interventi urgenti".

Gianmaria De Cesare, veterinario, da oltre vent’anni impegnato nella guardia medica, ricorda quando i colleghi disposti a coprire il servizio erano 18. "Negli ultimi anni – spiega – eravamo rimasti in quattro. Quindi mentre prima era attivo nelle ore notturne e nei fine settimana, ultimamente veniva assicurato solo nei fine settimana. È un servizio indispensabile e la sospensione ha creato un problema, ma non c’era alternativa. Anche perché con questi numeri risultava complicato anche organizzare la guardia medica e il lavoro di ognuno di noi nel proprio ambulatorio, visto che siamo tutti liberi professionisti. Non ci sono più molti veterinari disposti ad assumersi questo impegno, credo sia una questione di mentalità, perché il lavoro non è cambiato rispetto al passato. E dire che sarebbe una buona palestra per i neolaureati".

Anche il veterinario Claudio Morigi ricorda quando erano talmente in tanti da non riuscire quasi ad assicurare un turno a tutti. "Così in pochi – spiega – è impossibile. Da libero professionista decido quando essere reperibile di notte e nei festivi, ma lo faccio quando posso, compatibilmente anche con gli impegni di lavoro quotidiani nel mio ambulatorio. Era diventato troppo gravoso, inoltre capitava spesso di non dover neanche effettuare visite, ma di rispondere solo alle chiamate telefoniche per le quali ovviamente non si viene pagati. Siamo stati i primi a fornire il servizio, coprendo anche Cervia, Russi e per un periodo anche Faenza e Lugo. Non ci siamo mai tirati indietro e avremmo voluto continuare, ma non era possibile".

a.cor.