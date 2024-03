Un addetto ai punti vendita della Torre Cevico Terre Cevico di Lugo cerca addetto vendite per punti vendita in provincia di Ravenna. Offerta per vendita diretta, assistenza clienti, redazione inventario. Richiesta conoscenza Office, patente B, automuniti, capacità comunicative. Preferibile esperienza pregressa, diploma o laurea in viticoltura. Contratto stagionale part time 30 ore settimanali.