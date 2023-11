Un addetto alla logistica per la Tricon Dry Chemicals

pSi cerca un addetto alla logistica, Customer service, l’offerta scade il 16 novembre 2023.

Tricon Dry Chemicals, Llc di Ravenna, multinazionale di trading di polimeri e prodotti chimici, cerca una figura che si occupi degli ordini di vendita e di acquisto, della gestione della documentazione per spedizioni e consegne: BL, documenti di trasporto, certificato di origine. Inoltre dell’organizzazione trasporti via terra e via mare, della gestione spedizionieri per import e della messa a magazzino e distribuzione in Italia ed Europa.

Si chiede un’esperienza di almeno un anno nel settore spedizioni, una buona conoscenza della lingua inglese, di Excel e dei sistemi gestionali tipo SAP o Oracle, è richiesta la disponibilità a trasferte sporadiche, capacità organizzative e problem solving. È preferibile una laurea, anche triennale. Il contratto è a tempo indeterminato e l’orario a tempo pieno: 8,30-12,30 e 14-18.