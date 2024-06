Un adesivo che rappresenta l’orgoglio del paese

È solo un semplice adesivo, ma vuole rappresentare l’orgoglio di un’appartenenza ad un’associazione che, da 70 anni, è impegnata a fianco delle imprese per la loro crescita e lo sviluppo economico e sociale del territorio. Confartigianato della provincia di Ravenna lo sta distribuendo a tutte le imprese associate, chiedendo loro di attaccarlo in vetrina, sul bancone, alla cassa, sulla porta, nel lunotto dell’auto aziendale, sul portellone del furgone o sul bauletto porta-pizze, insomma, anche in tutti gli strumenti essenziali e tipici delle tante e diverse attività che compongono il variegato mondo delle piccole imprese.

"L’artigianato, il commercio, il mondo delle piccole e medie imprese – ha spiegato Tiziano Samorè, segretario provinciale di Confartigianato – rappresentano quella specificità italiana che tutto il mondo invidia al nostro Paese un’imprenditoria diffusa, flessibile, agile, ma anche organizzata ed in grado di esprimere eccellenze di primo piano nell’innovazione di processo e di prodotto. Aziende che operano in sinergia con istituiti formativi, università, centri di ricerca, oppure consorziate, per affrontare mercati sempre più complessi. Ma anche imprese che, anno dopo anno, proseguono nel produrre ed offrire creazioni e servizi della nostra tradizione, difendendo un patrimonio di storicità".

Non solo. Chi invierà a Confartigianato della provincia di Ravenna una foto dell’adesivo attaccato, vedrà quell’immagine diffusa tramite le pagine social dell’associazione e potrà vincere uno dei 5 voucher per servizi del Sistema Confartigianato da utilizzare nel 2025. Da qui lo slogan ‘Scatto adesivo’. "Vorremmo davvero vedere tanti di questi adesivi in giro per la provincia di Ravenna, perché, ogni volta che l’occhio cadrà su uno di loro, ci ricorderà che l’Intelligenza Artigiana è già tra di noi, resiste, lavora, e non si arrende".