Un agosto tra note, teatro e tour guidati

Torna la nuova edizione di ‘Bagnacavallo Festival’. Nato proprio pensando a chi ha già fatto o preferisce rinviare le vacanze, il festival ideato e promosso dall’associazione ‘Controsenso’, è giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione. "Si tratta di un tassello fondamentale della nostra estate" dichiara la responsabile dell’area cultura del Comune, Francesca Benini. Il programma, presentato dal direttore artistico Michele Antonellini, si apre l’1 agosto con il concerto che propone brani provenienti da tutto il mondo dal titolo ‘Allontana da me…canzoni contro le dittature e per la libertà’ con la voce di Paola Sabbatani accompagnata da Daniele Santimone, Maurizio Piancastello, Roberto Bartoli e Tiziano Negrello. Poi si va al 3 agosto con l’Anonima Frottolisti che allieteranno il pubblico con ‘Di corte in corte. La musica nelle corti dell’Umanesimo’, concerto organizzato con i ‘Luoghi dello spirito e del tempo 2023. Collegium Musicum Classense’. L’acqua sarà protagonista della lettura nelle ‘lingue dei gemelli’ di Neresheim che anticiperà, l’8 agosto, lo spettacolo di teatro canzone con Elisa Lolli e Marco Sforza dal titolo ’La Pianura è un foglio bianco’. Gli ultimi due appuntamenti sono per il 22 agosto, quando si esibiranno i Morrigan’s Wake, gruppo pioniere in Italia nell’ambito della musica celtica e per il 31 con il quartetto Lame da barba e loro sonorità arabo-andaluse miscelate alle radici collocate nel Sud Italia. Oltre a musica e teatro, il festival offre anche tre visite guidate da Mario Maginot Mazzotti che propone il 10 agosto una passeggiata fra i conventi e i conventini della città ‘Bussate e vi sarà aperto’, il 17 il racconto delle lapidi cittadine ‘I racconti delle pietre’ e il 24 la visita all’interno dei cortili dei palazzi più noti e famosi ‘Le storie narrate dalle corti’. Le visite guidate devono essere prenotate al 348.6940141. L’ingresso alle iniziative è a offerta libera.

Monia Savioli