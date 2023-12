Un aiuto agli anziani e ai bisognosi: la magia del Natale

La solidarietà è la grande protagonista di questi giorni. A cominciare dal pranzo organizzato dalla Caritas a Santa Teresa, per regalare qualche ora di solleivo agli indigenti. Instancabile l’opera di volontariato, con le Pro Loco e i comitati cittadini in campo per aiutare soprattutto gli anziani. A Classe, come vuola la tradizione, c’è stato il presepe vivente nell’abbazia.

Al Circolo Ravennate e dei Forestieri i soci hanno fatto una donazione all’Unicef, nella foto sotto la presidente provinciale Mirella Borghi e il presidente del circolo Beppe Rossi