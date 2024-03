Un aiuto alla Pet therapy in ricordo di Giacomo

La scorsa settimana, nell’Unità di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci sono avvenute due importanti donazioni a sostegno delle attività di animazione che l’Associazione Agebo, attiva in reparto dal 1997, organizza per i piccoli degenti con l’obiettivo di offrire momenti di svago e creatività durante il ricovero.

I volontari del Punto d’incontro Francescano di via Felicia Rasponi, dove da anni i più bisognosi si rivolgono per cercare abiti o prodotti per la persona, hanno offerto un contributo, tramite l’iniziativa del Comune di Ravenna, ’Adotta Un progetto sociale’, che andrà ad incrementare le attività di manipolazione, letture e animazione, proposte da Carla e Anita dell’associazione ’Asja Lacis’.

La famiglia Valeriani in memoria del padre Giacomo, ha offerto un contributo a sostegno dell’attività di Pet Therapy che Giorgia di HaKuna Matata e Serena Simoncelli conducono in reparto insieme ai cani, Yuma e Faro.

"Le donazioni vanno a sostenere e implementare due attività qualificate e di assoluto valore che Agebo porta avanti da alcuni anni" ha dichiarato il direttore della Pediatria e Neonatologia Federico Marchetti a nome di tutto il personale. "Possiamo testimoniare il grande entusiasmo dei bambini e ragazzi e dei loro genitori che le ricevono in un momento di difficoltà dovuto al necessario ricovero. Il personale medico e infermieristico è confortato da queste importanti iniziative e ha modo di crescere ogni giorno per le emozioni e la qualità nei rapporti e nel far bene insieme che Agebo favorisce da anni. Un sentito grazie anche da parte nostra per queste importanti donazioni"