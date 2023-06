Un aiuto contro l’alluvione Per la Croce Rossa 300mila euro Sono il dono dei supermarket Alì

Una donazione importante, quella effettuata dai supermercati Alì, a favore delle zone colpite dall’alluvione, pari a ben 300.000 euro raccolti in sole due settimane. Il contributo, consegnato ieri al comitato della Croce Rossa Italiana operativo sul territorio della Bassa Romagna, servirà a coprire varie esigenze. "I fondi saranno utilizzati per acquistare l’arredo di una delle scuole alluvionate – spiega Luigi Farina, presidente del Comitato che ha sede a Lugo in viale degli Orsini –. Stiamo decidendo di quale istituto si tratterà insieme all’amministrazione comunale, che è già in contatto con altri donatori in modo da evitare delle sovrapposizioni. Un’altra parte importante sarà utilizzata per soddisfare le necessità immediate delle famiglie più colpite e quello che resta servirà a dotarci di attrezzature per il futuro, nel caso dovesse verificarsi un’altra alluvione o un evento calamitoso". Alla Cri Bassa Romagna è stata affidata la gestione dei due hub creati inizialmente a Lugo per ospitare le persone evacuate dalle abitazioni, al Pala Lumagni e al Pala Sabin, poi ridotti ad uno solo, quello del Pala Sabin, quando il Lumagni si è rivelato a rischio allagamento.

"Al Pala Sabin abbiamo allestito 270 posti letto, anche se le brandine erano più di 300 – continua Farina –. Questo dal 16 maggio a mercoledì scorso, quando l’hub è stato chiuso. Durante l’emergenza, abbiamo distribuito 300 fra farmaci e pasti sul territorio, e ci siamo occupati del recupero di persone insieme ai vigili del fuoco". Un’attività alla quale hanno reso merito gli interventi del sindaco, Davide Ranalli, e di Marco Cannella, rappresentante della catena di supermercati Ali, nata in Veneto, regione nella quale è concentrata la maggior parte dei 117 negozi aperti, 5 dei quali in Emilia-Romagna. "Aver scelto la Cri come destinataria della donazione, certifica il contributo importante dato dal comitato nella gestione del nostro hub – ha sottolineato Ranalli –. Ormai possiamo considerarci fuori dall’emergenza alluvionale, ma nel pieno di quella sociale". Da parte della catena Ali, attiva nel settore della solidarietà dal 2003, anno in cui organizzò la prima raccolta fondi per sostenere la ricerca contro il cancro al seno, è arrivato un ringraziamento verso i propri clienti. "Grazie alla loro generosità siamo riusciti a raccogliere in sole 2 settimane i 300.000 euro donati – ricorda Cannella –. Siamo convinti che, di fronte a certe situazioni, solo unendo le forze ci si possa rialzare con dignità". La raccolta è stata organizzata seguendo lo schema già rodato dalla catena che si basa sulla conversione di 100 punti accumulati nella carta fedeltà dei clienti, in 1 euro, somma che la catena raddoppia in automatico per portare ogni singola donazione a 2 euro.

Monia Savioli