Un allarme costringe all'evacuazione della stazione di Faenza. Rientrato in un'ora
26 set 2025
FILIPPO DONATI
Cronaca
Il timore per una possibile perdita di liquido infiammabile da un container caricato su un treno merci ha fatto scattare ieri mattina l’allarme evacuazione nella stazione di Faenza: i pendolari e tutto il personale che vi lavora sono stati fatti evacuare sul piazzale esterno dalla Polizia, rimasta a presidiare gli ingressi per evitare che qualcuno potesse entrare. Nel mirino un convoglio di una compagnia privata partito da Verona e in viaggio in direzione sud: il vagone è stato immediatamente circondato da tecnici e vigili del fuoco, arrivati sul posto con due camion. Contemporaneamente era stato diramato lo stop alla circolazione, rimasto in vigore per un circa un’ora: il fermo della linea Bologna-Rimini ha comportato lievi ritardi in tutte le città della regione. Fortunatamente, essendo l’allarme rientrato nell’arco di un’ora, si sono evitate conseguenze a cascata che avrebbero potuto interessare l’intera direttrice adriatica, che collega Bologna, Ancona, Pescara, Bari e Taranto. Una volta appurato che le condizioni del convoglio merci non erano tali da destare preoccupazioni, pendolari e universitari hanno potuto fare ritorno all’interno della stazione, in attesa dell’arrivo dei loro treni.

