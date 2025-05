"Un altro atto vandalico. Intervenga il sindaco o il questore col Daspo"

Un altro atto di vandalismo domenica. Lo denunciano Nicola Grandi, candidato sindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna, e Patrizia Zaffagnini, candidata al consiglio comunale per Fratelli d‘Italia.

In via Ravegnana all’angolo con via Bassano del Grappa, un uomo, "pare già noto alle forze dell’ordine, ha prima divelto un cestino dei rifiuti e un insegna davanti a una gelateria, per poi accanirsi sulle vetrine di due esercizi commerciali spaccandone una e rompendo la porta di un’altra e infine lanciare una bicicletta in mezzo alla strada".

"È dovere del sindaco, anche se facente funzioni, intervenire immediatamente con un Tso o, in alternativa, è dovere del Questore emettere la misura di un Daspo urbano". Grandi: "Il problema sicurezza è strutturale".