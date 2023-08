Un altro buco sul ponte della Castellina

Sono iniziati ieri mattina i lavori di bonifica per il ripristino di un avvallamento sulla rampa del ponte della Castellina. Infatti sul manufatto lungo la Ravegnana la terra ha ceduto e si è creato un secondo buco, dopo che era già stato fatto un simile intervento i primi giorni di giugno per riparare i danni delle alluvioni. "Le strade in pianura – dice il sindaco di Fusignano Nicola Pasi, che all’interno del consiglio provinciale ha la delega ai Trasporti – tra le alluvioni e le piogge persistenti, raccolgono troppa acqua ed essendo le nostre terre argillose, si gonfiano e rigirano, producendo avvallamenti". Il ponte è ora in parte bloccato al traffico, anche se non ci sono cedimenti strutturali sullo stesso. "Il ponte è a senso unico alternato – afferma Pasi – anche se a breve dovrebbe riaprire interamente al traffico; l’avvallamento che si è creato è dalla parte opposta rispetto a quello che era stato riparato a inizio giugno". E di certo non si escludono altri avvenimenti di questo tipo. "In generale – continua Pasi – queste piogge hanno bagnato i sottofondi delle strade, perciò sarà un problema ricorrente i prossimi mesi e anni; molte strade potranno muoversi anche senza la presenza di frane".

Il cantiere è stato aperto per scavare e rimettere in sesto le fondamenta. "Chi lavora deve scavare per trovare ciò che ancora c’è di buono sotto l’asfalto caduto – prosegue Pasi – per poi riempire e saldare di nuovo tutto e chiudere i buchi. Non è una situazione pericolosa, ma un problema di manutenzione e costi". La Provincia ha anticipato i soldi nella speranza di essere rimborsata. "Stiamo svolgendo i lavori anticipando con i soldi della Provincia – conclude Nicola Pasi – e procediamo pensando che se qualcosa è da fare lo dobbiamo fare, ma possiamo solo iniziare con il ’primo giro’ di lavori, aspettando che il Governo ci dia i fondi anche per ultimarli. Abbiamo fiducia che in tempi utili avremo indietro questi soldi".

Già nei primi giorni di giugno il ponte della Castellina era stato chiuso, dopo che un avvallamento sull’asfalto aveva rilevato una vera e propria voragine al di sotto, profonda oltre un metro. Anche in quel caso gli operai della Provincia, ente proprietario della strada, erano intervenuti subito. Purtroppo, dopo la terribile alluvione che ha colpito il territorio a metà maggio, si prevede che continueremo a fare i conti con le conseguenze del passaggio dell’acqua per molto tempo.

