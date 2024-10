Un altro grave incidente alle porte di Cotignola

È stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena l’automobilista di 84 anni, originario di Bologna e residente nel ravennate, che ieri mattina alle porte di Cotignola, all’intersezione tra il tratto della SP95 che assume il nome di via X Aprile e l’uscita dell’autostrada A14 Dir, si è scontrato con un camion. L’uomo, che in seguito al pauroso impatto è rimasto incosciente, è stato rianimato sul posto (sull’ambulanza), per poi essere caricato sull’elicottero di Bologna Soccorso e trasportato con un codice di massima gravità, al Trauma Center. L’incidente si è verificato poco dopo 10 quando, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, l’84enne, che era al volante di una Volkswagen Tiguan, nell’uscire dalla diramazione dell’autostrada A14 Dir per immettersi - svoltando a sinistra - in via X Aprile e dirigersi quindi verso Lugo, è venuto a scontrarsi con un camion che trasportava una decina di grosse bobine di materiale in film plastico. Autocarro il cui conducente, un 30enne faentino che è rimasto illeso, procedeva lungo via X Aprile con direzione di marcia Lugo-Cotignola, e che quindi rispetto all’auto proveniva dalla sinistra. In seguito al violento impatto la Tiguan è stata sbalzata a una ventina di metri dal punto di collisione. La richiesta dei soccorsi è stata immediata. Sul posto sono intervenute ambulanza, mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore, alcune pattuglie della Polizia locale della Bassa Romagna e una pattuglia del Commissariato di Polizia di Lugo oltre a una squadra di Vigili del Fuoco che ha provveduto a estrarre l’84enne dall’abitacolo e ad affidarlo alle cure degli operatori del 118. Dopo essere stato sottoposto sull’ambulanza alle pratiche di rianimazione, l’automobilista è stato trasportato a Cesena. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, un tratto di via X Aprile è stato regolato a senso unico alternato.

Quello di ieri è purtroppo l’ennesimo incidente verificatosi all’altezza di una delle intersezioni dell’intero territorio della Bassa Romagna in cui, statistiche alla mano, si registra il maggior numero di sinistri stradali, alcuni particolarmente gravi. Basti pensare che nell’estate di un paio di anni fa, se ne verificarono addirittura tre nell’arco di una quindicina di giorni. Senza dimenticare numerosi altri incidenti (alcuni purtroppo con esito mortale) avvenuti nel corso degli anni, non solo all’altezza dell’incrocio tra via X Aprile e l’uscita autostradale in cui si è verificato lo scontro di eri mattina, ma anche in altri punti della stessa via X Aprile. Come ad esempio l’intersezione - in questo caso nel territorio comunale di Lugo - tra via X Aprile e via Provinciale Cotignola, ma anche l’incrocio con via Cavatorta.

Una drastica riduzione degli incidenti si è invece registrata in seguito alla realizzazione, alcuni anni fa, di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione, alle porte di Cotignola, tra la stessa via X Aprile e la Strada provinciale 19 ‘Pilastrino San Francesco’.

Luigi Scardovi