Un altro semaforo pedonale sorvegliato

Uno sguardo a destra e uno a sinistra, anche uno dietro, per sicurezza, metti che ci sia una pattuglia della polizia locale nei paraggi. Una volta assicurati che le strisce pedonali siano libere e non ci sia pericolo di occhi indiscreti, via il piede dal freno e gas sull’acceleratore, a discapito del rosso che ancora campeggia nel semaforo davanti agli occhi. Chissà in quanti a Bagnacavallo avranno pensato di recuperare quei 10 secondi di semaforo rosso, "tanto il pedone è già passato"? Stando al numero di rilevazioni effettuate dai sistemi di rilevamento automatico di due passaggi semaforici per i pedoni, almeno 2.200 persone nel 2023. Questi i numeri forniti dalla polizia locale, visionati durante una riunione della giunta cittadina. I due apparecchi, in funzione ormai da anni, si trovano entrambi su via Marconi: uno all’attraversamento ciclopedonale, l’altro all’incrocio con via Di Vittorio e via Boncellino. Quest’ultimo è quello dove le infrazioni sono maggiori: 1.717 nel 2023, non molto meglio l’anno prima con 1.538 infrazioni, cifra simile per il 2021, mentre nel 2020 ci si era fermati a 1.350.

I numeri dell’altro semaforo sono molto minori: si va dai 201 del 2020 ai 471 dello scorso anno, ma comunque sempre troppo alti per abbassare la guardia. Almeno così l’hanno pensata in giunta, confermando i dispositivi in entrambi i punti. Non solo, la stessa giunta ha deciso di installare un nuovo apparecchio, di ultima generazione, anche nell’attraversamento ciclopedonale in via Bagnoli Inferiore, anche quello servito da un semaforo a chiamata per far scattare il rosso alle autovetture in transito. Per prevenire eventuali contestazioni da parte degli automobilisti indisciplinati questo apparecchio registra sia il prima che il dopo, fornendo una sequenza di immagini che possano testimoniare l’effettivo passaggio con il segnale rosso. Nello specifico si tratta di un impianto Redvolution. La decisione è stata presa, si legge nella delibera, anche in considerazione del fatto che la strada in questione dovrebbe veder aumentare il traffico veicolare conseguentemente alla realizzazione della nuova bretella stradale tra la strada provinciale 253 e la rotonda sulla Naviglio S.P. 8, dove insiste l’accesso dello svincolo di Bagnacavallo sull’A14bis. Come per i due precedenti, anche i dati di questo nuovo impianto saranno gestiti dal corpo di polizia locale della Bassa Romagna, che eleverà le eventuali sanzioni. Il tempo per uniformarsi a quello che sancisce il codice della strada, cioè, non si passa con il rosso, è ancora poco: entro la fine dell’anno un occhio elettronico vigilerà sul semaforo di via Bagnoli Inferiore.

Matteo Bondi