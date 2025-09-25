Un altro sit-in di protesta dei comitati alluvionati

Secondo spettacolo della rassegna ’Acqua’ e secondo sit-in dei Comitati alluvionati. In occasione della festa del patrono di Bagnacavallo e proprio nel giorno dedicato a San Michele, lunedì 29 settembre, torna a farsi sentire la voce di coloro che hanno subito le conseguenze delle alluvioni del 2023 e del 2024. I membri dei Comitati alluvionati del territorio torneranno a manifestare in piazza, come successo a Lugo in occasione dello spettacolo di apertura della rassegna di eventi organizzati dalla Fondazione Ater. Questa volta lo faranno nel cuore di Bagnacavallo, in piazza della Libertà, proprio di fronte al teatro Goldoni che, alle ore 18,30 offrirà la scena al secondo degli eventi in programma dal titolo ’Fitopolis, la città vivente’, lectio magistralis di e con Stefano Mancuso, fondatore della neurobiologia vegetale, dedicata alle piante "quale modelli di intelligenza, cooperazione e resilienza". Il sit-in, autorizzato dalla Prefettura inizierà più tardi, alle 20, per dare modo anche a coloro che lavorano di poter intervenire. I partecipanti potranno indossare magliette e cappellini a tema, effettuare volantinaggio a mano, esibire cartelli di piccole dimensioni per diffondere i loro messaggi, sempre mantenendo delle misure limitate causa spazio. Non sarà consentito l’uso di megafoni e di striscioni. Arrivano intanto, da parte dell’Unione dei comuni, alcune specifiche relative alla rassegna Acqua offerte come risposta all’interrogazione presentata dal gruppo di Alternativa Bassa Romagna. L’iniziativa non si propone come celebrazione delle alluvioni – spiega il sindaco referente Federico Settembrini - bensì come occasione di riflessione critica e divulgazione su tematiche ambientali di grande attualità". Il costo dell’intera iniziativa coperto interamente da sponsor e dalla Fondazione Ater ammonta complessivamente a 119.700 euro. Da parte dei Comuni della Bassa Romagna nessun coinvolgimento economico ma solo organizzativo con la messa a disposizione gratuita di spazi e strutture.

Monia Savioli